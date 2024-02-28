باستريكين: قضايا جنائية ضد 590 مرتزقا من 46 دولة

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، التحقيق في قضايا جنائية ضد أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة تقاتل إلى جانب قوات كييف، بينهم أمريكيون ومن إسرائيل وجورجيا وبريطانيا.

وقال باستريكين في مقابلة مع "تاس": "معظم الذين حددناهم والذين يشاركون في الأعمال القتالية كمرتزقة هم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا وكندا وإسرائيل وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا".

وأضاف: "وفي المجمل، يتم تنفيذ الملاحقات الجنائية ضد 593 أجنبيا من 46 دولة".

ولفت باستريكين إلى أن لجنة التحقيق، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، تواصل توضيح جميع ملابسات الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المرتزقة الأجانب وتحديد مواقعهم والعمل على قضايا تقديمهم إلى المسؤولية الجنائية.

وأردف رئيس لجنة التحقيق الروسية: "على سبيل المثال، صدر مؤخرا حكم على المواطن الجورجي ماموكا غاتساريليا، الذي انخرط كمرتزق أجنبي في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: تاس