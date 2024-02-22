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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت في أفدييفكا أدلة تؤكد مشاركة مرتزقة بالقتال

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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت في أفدييفكا أدلة تؤكد مشاركة مرتزقة بالقتال
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية، تركت بعد فرارها من أفدييفكا، الكثير من الأدلة التي تؤكد مشاركة مرتزقة من دول أجنبية في القتال إلى جانب هذه القوات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأدلة تثبت بشكل دامغ، بأن مرتزقة من الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، شاركوا في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكراني.

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وقال مصدر في الوزارة: "لاحظ العسكريون الروس من مجموعة القوات "وسط" التابعة للجيش الروسي، أن العدو، أثناء فراره من مواقعه، ترك كمية هائلة من الأدلة التي تؤكد المشاركة المباشرة لمرتزقة من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، في القتال إلى جانب الكتائب القومية الأوكرانية في أفدييفكا".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس

 

 

 

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