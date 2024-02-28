مرتزق فرنسي يكشف أحوال القوات الأوكرانية من الداخل

قال مرتزق فرنسي، قاتل إلى جانب أوكرانيا قبل عدة أشهر، في مقابلة مع محطة إذاعة Europe1، إن القوات الأوكرانية لا تقوم عادة بإجلاء الجنود المصابين من ساحة المعركة.

وذكر المرتزق الفرنسي السابق، أن القوات الأوكرانية تعاني من إنعدام الدعم الفني، ولذلك يقوم العسكريون بأنفسهم بإصلاح وصيانة المعدات مع استخدام الوسائل والمواد البدائية المتوفرة.

إقرأ المزيد

وأكد المرتزق أنه في حال إصابة أي جندي يتم تركه ملقيا ولا تقوم فرق إسعاف بإخلائه ونقله، "بل يجب أن تتقن مجموعته العسكرية إجلاء الجرحى بنفسها... يجب أن تكون قادرا على القيام بكل شيء بنفسك".

في السابق، اشتكى الجنود الأوكرانيون الذين أسرتهم القوات الروسية مرات كثيرة من نقص الأدوية وعدم إجلاء الجرحى في أوكرانيا.

على سبيل المثال قال الأسير فلاديمير دينيس، وهو طبيب من اللواء 65 من الكتيبة الثالثة للقوات المسلحة الأوكرانية، إنه لا توجد لديهم معدات لإجلاء القتلى والجرحى.

وتحدث أسير أوكراني آخر، عن عدم وجود أدوات إسعافات أولية فردية في وحدته. وقال الأسير الأوكراني دميتري ديادشوك، إنه عندما تم القبض عليه في أفدييفكا، اقترب منه مسعف عسكري روسي وعالج جرحه الناتج عن طلق ناري.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية، أن الأسرى يتلقون دائما كل العلاج الطبي الضروري وتتم معاملتهم بشكل حسن.

المصدر: نوفوستي