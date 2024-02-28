قناة: بولندا تقوم بتدريب مسلحين في أراضيها لتنظيم انقلاب في بيلاروس

أفادت قناة VRT التلفزيونية البلجيكية، بأن بولندا تدرب في أراضيها مقاتلي منظمة BYPOL الإرهابية، والتي تتكون من مهاجرين من بيلاروس بهدف تنفيذ انقلاب عسكري في هذه الجمهورية.

ونشرت القناة مقابلة مع ألكسندر أزاروف رئيس المنظمة المتطرفة، الذي حكمت عليه محكمة في مينسك غيابيا في 14 فبراير بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الإرهاب.

إقرأ المزيد

وأكد أزاروف، على وجه الخصوص، أنه يتم تدريب أعضاء BYPOL في معسكرات الجيش البولندي، تحت إشراف ضباط القوات الخاصة [البولندية]".

ووفقا له، يقوم التنظيم بالتحضير لتنفيذ انقلاب عسكري في بيلاروس، ويحاول تنفيذ أعمال تخريبية على أراضي هذا البلد ويحاول تجنيد مواطنين بيلاروس عبر شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.

ولفتت القناة التلفزيونية الانتباه إلى أن مقاتلي BYPOL البيلاروسيين يشاركون أيضا في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف.

ويؤكد ممثلو BYPOL على أنه من المستحيل تنفيذ الانقلاب في بيلاروس دون تحقيق النصر على روسيا في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته بأن معارضي حكومة بلاده لن يتمكنوا من تنفيذ أي من خيارات الإطاحة بها.

وشدد لوكاشينكو، على أنه "لن ينجح أي من خياراتهم في بيلاروس، حتى الأكثر تطرفا،. نحن نعرف كيفية استخلاص النتائج من أخطائنا السابقة. لذلك، ليس لديهم ما يأملون فيه".

المصدر: تاس