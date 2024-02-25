بيلاروس تشهد لأول مرة في تاريخها يوم تصويت موحدا

فتحت حوالي 5.5 ألف مركز اقتراع في بيلاروس أبوابها اليوم في الساعة 08:00، وذلك في أول يوم تصويت موحد في تاريخ البلاد سيتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.

وتم اعتماد يوم الاقتراع الموحد، وفقا لدستور الجمهورية المجدد المعتمد في فبراير 2022. في السابق كانت بيلاروس، تشهد تنظيم عدة حملات انتخابية خلال فترة الأربع سنوات الانتخابية. أما الآن فسيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في وقت واحد لمدة خمس سنوات.

إقرأ المزيد

ويتنافس 263 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية. ويتنافس 18802 مرشحا على 12514 مقعدا في المجالس المحلية.

ويحق لأكثر من 6.9 مليون شخص التصويت في بيلاروس، ويمكن كذلك لأكثر من 95 ألف روسي يقيمون بشكل دائم في البلاد الترشح لعضوية المجالس والتصويت في الانتخابات المحلية. وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00. ولن يتم التصويت في الخارج.

ويراقب الانتخابات أكثر من 45.5 ألف مراقب وطني وما يقرب من 300 مراقب دولي، يمثلون جميع بلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء مولدوفا وأوكرانيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولجان الانتخابات المركزية لعدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

المصدر: تاس