بيلاروس تعلن إحباط سلسلة هجمات إرهابية واعتقال مشتبه بهم

أعلنت السلطات البيلاروسية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط سلسلة هجمات إرهابية واعتقلت عددا من الأشخاص تلقوا تعليمات عبر "تليغرام" بزرع قنابل.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم اعترفوا بتلقيهم تعليمات، وأنهم مستعدون للتعاون مع أجهزة التحقيقات.

ووفقا لما ذكرته قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية، تم تجنيد المعتقلين من قبل ممثلي منظمة "BYPOL" المصنفة منظمة إرهابية في بيلاروس، وكذلك من قبل المعارضة في الخارج.

وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، إيفان تيرتيل، بأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم الإعداد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في البلاد، بعد أن تم إنشاء مجموعة مسلحة مشتركة من القوات مع روسيا.

المصدر: RT