زاخاروفا: نراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضد روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضدها، وسترد بالشكل المناسب على كل هذه التدابير.

وأضافت: "نحن نسجل تزايد المزاج والنزعة العسكرية في ألمانيا... وبتحريض من القيادة العسكرية العليا لألمانيا المعاصرة، يتم مجددا فرض فكرة الصدام العسكري الوشيك مع روسيا، ويتم دس هذه الأفكار في الوعي العام. نحن نراقب بعناية الاستعدادات العسكرية الألمانية، التي تستهدف في المقام الأول بلدنا".

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وأكدت زاخاروفا أن الجانب الروسي سيرد على جميع الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا بالفعل من الناحية العملية.

وفي وقت سابق صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 1.1 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي