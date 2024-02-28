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مقاتلات ألمانية تقلع بسبب ظهور طائرة روسية قرب هلسنكي

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مقاتلات ألمانية تقلع بسبب ظهور طائرة روسية قرب هلسنكي
Globallookpress
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استنفرت مقاتلات سلاح الجو الألماني بعد رصد طائرة عسكرية روسية من طراز "إل-20 إم" جنوب شرق العاصمة الفنلندية هلسنكي أمس الثلاثاء.

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وسائل إعلام: سلاح الجو الألماني رافق طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
وسائل إعلام: سلاح الجو الألماني رافق طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

وقالت القوات الجوية الألمانية في بيان عبر منصة "إكس": "أمس تم تفعيل قوات الرد السريع لدينا في منطقة لاغيه (في شمال ألمانيا)، بعد أن اكتشفت مقاتلاتنا من طراز "يوروفايتر" طائرة روسية من طراز "إل-20 إم" ليس لديها خطة طيران معلنة، جنوب شرق هلسنكي".

وذكر البيان أنه تم إنهاء العملية دون وقوع أي حادث بعد إقامة اتصال بصري مع الطائرة الروسية.

وسبق أن أشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن جميع الطائرات العسكرية الروسية تنفذ تحليقاتها بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: "تاس"

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