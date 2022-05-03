وسائل إعلام: سلاح الجو الألماني رافق طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الألماني اعترضت ورافقت طائرة استطلاع روسية في الأجواء فوق بحر البلطيق.

وذكرت الوكالة أنه في 30 أبريل، تم التعرف على الطائرة الروسية بالقرب من جزيرة "روغن"، في الأجواء الدولية، وقد أقلعت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الألماني، وأجبرتا الطاقم على تغيير مسار الطائرة الروسية، والابتعاد عن الحدود الجوية الألمانية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة، أن جميع رحلات الطيران العسكري الروسي تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: تاس