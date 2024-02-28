"نيويورك تايمز": مرسوم بايدن لحظر البيانات سيكون موجها ضد روسيا وخمس دول

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن ممثل للبيت الأبيض قوله إن الأمر الذي سيصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر نقل البيانات الشخصية من الولايات المتحدة موجه تحديدا ضد عدة دول.

وأشار إلى أن القرار، موجه ضد روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا.

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ووفقا للصحيفة، سيوقع بايدن اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بحظر نقل البيانات السرية إلى ست دول.

وحسب الوثيقة سيفوض الرئيس بايدن لوزارة العدل الأمريكية بإعداد قواعد تحد من بيع المعلومات المتعلقة بموقع تواجد الأمريكيين وصحتهم وجيناتهم إلى روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا، وكذلك إلى أي منظمات مرتبطة بهذه البلدان.

ستشمل القيود كذلك المعلومات المالية والبيانات البيومترية وأنواعا أخرى من المعلومات التي يمكنها تحديد هوية الأفراد، بالإضافة إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالحكومة.

المصدر: تاس