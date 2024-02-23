ترامب يتوقع شهرا صعبا على بايدن

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس جو بايدن قد "يفشل" في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبرالمقبل.

وقال ترامب في لقاء مع أنصاره في روك هيل بولاية ساوث كارولينا: "سيكون نوفمبر صعبا على جو بايدن، هذا إذا خاض الانتخابات أصلا. وأنا لا أعرف ما إذا كان سيصل إلى تلك النقطة".

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في الولايات المتحدة، يعتقد حوالي 70% من الأمريكيين أن بايدن أكبر من أن يتمكن من الترشح لولاية ثانية. وفي الوقت نفسه، قام 62% من المشاركين بتقييم حالته البدنية بشكل سلبي، و64% – حالته العقلية لولاية رئاسية ثانية.

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وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ سيبلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر. وإذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.

ويعتبر الرئيس الأمريكي نفسه عمره دليلا على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة، وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان وزلات اللسان.

أما ترامب فيعتبر خليفته الديمقراطي بايدن بأنه "الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد".

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأمريكيين". مضيفا أنه "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".

المصدر: وكالات