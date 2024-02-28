برلمانية ألمانية تتحدث عن تصدع الوحدة الأوروبية

قالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إن الخلافات في أوروبا بسبب النهج المختلف لباريس وبرلين لحل الصراع في أوكرانيا ستزداد.

وأضافت البرلمانية الألمانية، في حديث لموقع Table.Media: "انهيار الوحدة الأوروبية، بات الآن مسألة وقت لا أكثر. تبدو ناجحة وناجعة فعلا تكتيكات موسكو، على خلفية الخلافات في الاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد

يوم الاثنين الماضي، استضافت باريس بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، وشارك فيه زعماء حوالي عشر دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا.

وعقب اللقاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وشدد على أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها، لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب.

ونأى عدد من الدول الأوربية بما فيها ألمانيا عن فكرة ماكرون.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي