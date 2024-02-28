المجمع الصناعي العسكري الروسي يدرس خصائص أسلحة الغرب بعد الاستيلاء عليها في أفدييفكا

أكد إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن المختصين في المجمع الصناعي العسكري سيقومون بدراسة خصائص ومزايا أسلحة الناتو التي تم الاستيلاء عليها في أفدييفكا المحررة.

وقال كيماكوفسكي لوكالة "تاس": "حصلنا في أفدييفكا، على الكثير من المعدات التي تم الاستيلاء عليها من حوزة قوات كييف، وتركها الجنود الأوكرانيون الفارون بأعداد كبيرة. لقد كانت هناك أسلحة من الطراز السوفيتي وأسلحة من صنع دول الناتو".

وأضاف: "سيتم إرسال بعض عينات هذه المعدات والأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها بكميات كبيرة، إلى المتخصصين في صناعة الدفاع لإجراء دراسة مفصلة ومعمقة عليها".

بشكل عام، بحسب ما أوضح المستشار، فإن المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها لم تظهر نتائج رائعة في ظروف القتال الحقيقية.

وخلص إلى أن "دراستها مهمة من أجل تبسيط مهام تدمير أفراد العدو قدر الإمكان".

المصدر: تاس