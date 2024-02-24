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مستشار رئيس جمهورية دونيتسك: الجيش الأوكراني ينسحب من عدة مواقع بالقرب من أفدييفكا

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مستشار رئيس جمهورية دونيتسك: الجيش الأوكراني ينسحب من عدة مواقع بالقرب من أفدييفكا
Sputnik
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قال إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية انسحبت من عدة مواقع بالقرب من مدينة أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا.

وأضاف كيماكوفسكي، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية التي انسحبت من أفدييفكا، تحت ضغط المدفعية الروسية والقنابل المنزلقة، اضطرت إلى التخلي عن جزء من مواقعها بالقرب من قرية لاستوشكينو.

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وأوضح المستشار أن الهجمات على القوات الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة، تتم من عدة اتجاهات في وقت واحد.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي (17 فبراير)، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي 20 فبراير، قال شويغو إن القوات الأوكرانية بعد الانسحاب من أفدييفكا تركت العديد من الجرحى والكثير من الأسلحة.

المصدر: تاس

 

 

 

 

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