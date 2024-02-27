كارلسون: عقوبات واشنطن الجنونية دمرت الولايات المتحدة

قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، في مقابلة مع الصحفي ليكس فريدمان، إن مستوى العقوبات التي فرضتها واشنطن أمر جنوني، حيث لا تساهم سوى في تدمير الولايات المتحدة.

وأوضح كارلسون: "الطريقة التي تعمل بها الحكومة والعقوبات المفروضة ستغير إلى الأبد الولايات المتحدة".

وأضاف: "لقد دمر هذا الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر، ومستوى العقوبات التي فرضناها جنوني".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.

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وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحركة محبي روسيا في موسكو، إن محاولات الدول الغربية لعزل روسيا فشلت.

وشدد على انفتاح موسكو على جميع دول العالم، ومواصلتها العمل مع شركائها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

المصدر: RT