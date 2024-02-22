صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي في ظل العقوبات

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة.

وأوضحت كوزاك في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي والعقوبات، فقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقا بقوة نموه".

وفي تقرير صدر شهر يناير، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 إلى 2.6%.

وفي نهاية شهر يناير، قال مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، إن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

كما أكد أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي