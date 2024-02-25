مجلة عسكرية: منظومات "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا هدف سهل للقوات الروسية

أفادت مجلة Military Watch أن القوات الروسية أظهرت أنه يمكنها بسهولة تدمير منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي حصلت عليها كييف من الأمريكيين.

وذكرت المجلة في مقالها: "تم مؤخرا إثبات القدرة على استخدام منظومات صواريخ "أرض-جو" لتدمير الدفاعات الجوية للعدو في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية نتيجة لنشر روسيا وسائلها لتدمير منظومات صواريخ "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات التي زودتها بها الولايات المتحدة".

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وأشارت إلى أن القوات الروسية يمكن أن تستفيد من تدمير الصواريخ التي تطلقها منظومات "باتريوت"، حيث أن المنظومات الأمريكية تستخدم مقذوفات أكثر تكلفة، وتمتلك القوات الأوكرانية كميات ذخيرة أقل بكثير.

وقالت المجلة الأمريكية في وقت سابق أنه سيكون من الصعب جدا على أوكرانيا الحصول على منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" بدل تلك التي دمرتها غارات الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي