مجلة أمريكية: روسيا دمرت أسلحة لن يتمكن الغرب تعويضها لأوكرانيا

قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إنه سيكون من الصعب جدا على أوكرانيا الحصول على منظومات دفاع جوي من طراز باتريوت بدل تلك التي دمرتها غارات الجيش الروسي.

وأشارت المجلة، إلى أن الصعوبة تكمن في مشاكل الإمدادات العسكرية من جانب الحلفاء الغربيين لأوكرانيا.

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وجاء في المقالة: "نجح الجيش الروسي في مهاجمة نظام الدفاع الجوي باتريوت المزودة بصواريخ MIM-104 التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وتم خلال القصف الروسي تدمير منصات الإطلاق أرض-جو، والقذائف الصاروخية المخصصة لها، ومكونات أخرى غير محددة".

ورجحت المجلة الأمريكية، أن الهجوم على نظام الدفاع الجوي الأوكراني، ربما تم تنفيذه بصواريخ كينجال وإسكندر.

وأكدت المقالة، أن كييف ستجد صعوبة في تعويض الأجزاء المدمرة من مجمع الدفاع الجوي الغربي، بسبب توقف الدعم الأمريكي.

يوم أمس، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي قصف بالصواريخ في الأسبوع الماضي (الفترة من 17 إلى 23 فبراير)، منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي