نقلت محطة إذاعة Franceinfo عن مصدر عسكري فرنسي، أن الجيش الأوكراني ربما أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية الناقلة للأسرى الأوكرانيين بصاروخ من منظومة باتريوت الأمريكية.

وجاء في تقرير المحطة، أن "الطائرة Il-76 أصيبت بصاروخ من منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت موجودة بحوزة الجيش الأوكراني".

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ويشار إلى أن France Info، هي واحدة من أكبر الشبكات الإذاعية في فرنسا. وهي جزء من التلفزيون الوطني العام France Télévisions.

في 24 يناير، استهدفت القوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين وأسقطتها. وقتل كل الذين كانوا على متن الطائرة- 74 شخصا، من بينهم 65 عسكريا أوكرانيا.

وأكد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الطاقم تصرف بشكل احترافي وقام بالتضيحة بالنفس، وعلى حساب حياتهم، أخذوا الطائرة المصابة بعيدا عن قرية يابلونوفو، ولم يصب أي من المدنيين بأذى بفضل ذلك.

وقبل الحادث، سجل الجيش الروسي إطلاق صاروخين مضادين للطائرات من أراضي مقاطعة خاركوف الخاضعة للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي