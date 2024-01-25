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الأمن الأوكراني يفتح قضية جنائية للتحقيق في "تحطم" طائرة الأسرى

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الأمن الأوكراني يفتح قضية جنائية للتحقيق في
Sputnik
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أفادت وكالة RBC-أوكرانيا، بأن جهاز الأمن الأوكراني فتح قضية جنائية للتحقيق في حادث "تحطم" طائرة روسية كان على متنها أسرى حرب أوكرانيون فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني للوكالة: "فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقا جنائيا في حادث تحطم طائرة روسية من طراز Il-76 في مقاطعة بيلغورود. ويجري التحقيق بموجب المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا: انتهاك قوانين أوكرانيا وأعراف الحرب".

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في 24 يناير، استهدفت القوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين وأسقطتها. وقتل كل الذين كانوا على متن الطائرة- 74 شخصا، من بينهم 65 عسكريا أوكرانيا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الحادث بأنه هجوم إرهابي وأكدت أن سلطات كييف كانت على علم بنقل الأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المقرر أن يتم عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا، وهاجمت الطائرة لاتهام موسكو بقتل العسكريين الأوكرانيين.

وفي صباح اليوم التالي، تم اكتشاف صناديق الطائرة السوداء- جهاز تسجيل معايير الرحلة ومسجل الصوت - وتم تسليمهما إلى المحققين الروس.

المصدر: نوفوستي

 

 

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