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قائد طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية أبعدها عن قرية فيها 300 طفل

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قائد طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية أبعدها عن قرية فيها 300 طفل
Sputnik
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أكد غيورغي بوروفيكوف قس كنيسة يابلونوفو في مقاطعة بلغورود أن قائد طائرة النقل العسكرية الروسية التي أسقطتها قوات كييف وكانت تقل أسرى أوكرانيين، حرفها عن القرية لإنقاذ الأبرياء.

وقال بوروفيكوف: "نعتز بطيارنا وملّاحها لأنهما حرفا مسارها، ولو لم يبعدوها لسقطت على كنيسة أو مدرسة أو روضة أطفال".

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وأضاف: "يوجد أكثر من 300 طفل في القرية، لقد أنقذا الأطفال والبالغين على حساب حياتهم، سيقام قداس لهما اليوم وسترفع صلوات الرحمة لهما وغفران خطايا الأسرى الأوكرانيين القتلى".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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