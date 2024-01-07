خبير بريطاني: روسيا دمرت مؤخرا منظومتي "باتريوت" بضربات دقيقة على أوكرانيا

كشف المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس أن القوات المسلحة الروسية فجرت منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" خلال هجمات نفذتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وأشار ميركوريس خلال لقاء على قناة The Duran في "يوتيوب"، إلى أن الدول الغربية والأوكرانيين صدموا من الضربات الروسية في 29 ديسمبر و2 يناير، وأضاف: "هناك قدر كبير من الأدلة على أن نتيجتها كانت تدمير بطاريتين على الأقل لصواريخ باتريوت للدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، قال المحلل البريطاني إن روسيا لم تضرب بعد أهدافا استراتيجية للقوات الأوكرانية بواحد من أكثر الصواريخ تدميرا وتطورا هو "تسيركون".

وبحسب ميركوريس، فإن الهجمات المدمرة على قوات الأمن في كييف ستستمر في المستقبل، وأشار إلى أنه ربما سيتم استخدام أسلحة موسكو الأكثر تقدما من أجلها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 هجمة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.

وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عمليات التسليم الجماعي لصواريخ "تسيركون" التي تطلق من البحر والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى القوات المسلحة ستبدأ في عام 2023.

المصدر: RT