أكد السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف أن عدد خسائر قوات كييف التي تحدث عنها رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أقل بعدة مرات من تلك التي أعلنها حلفاؤه الغربيون، وهذه المعلومات كاذبة.

وقال تسيكوف: "على مدى هذين العامين، قام جميع أصدقاء زيلينسكي أمثال أورسولا فون دير لاين، وممثلي الدول الغربية، بتسمية أرقام (خسائر القوات المسلحة الأوكرانية) أعلى بعدة مرات من تلك التي ذكرها. وهذا يثبت أن يكذب بالفعل، دون أن يفكر كثيرا في مدى إقناع هذه الكذبة، هذا شخص غير جاد ولا ينبغي للقياديين الطبيعيين التعامل معه".

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وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن خسائر القوات الأوكرانية على مدى عامين تصل إلى 31 ألف شخص فقط.

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، نهاية 2022 بيانا تحدثت فيه عن مقتل "أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف عسكري أوكراني".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، وذلك بهدف اختراق خطوط دفاع القوات الروسية، وقد فشلت في تحقيق أي من أهدافها وتكبدت خسائر فادحة تقدر بعشرات آلاف القتلى بالإضافة إلى الخسائر في العتاد.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي