سفن حربية روسية تصل إلى الهند للمشاركة بمناورة دولية (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية وصلت إلى الهند للمشاركة في مناورة بحرية دولية متعددة الأطراف.

ووفقا للوزارة، وصلت المجموعة التي تضم الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، إلى ميناء فيساخاباتنام بجمهورية الهند للمشاركة في المناورات الدولية متعددة الأطراف "ميلان-2024".

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وذكرت الوزارة أن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" بالذات سيشارك في المناورات، أما "المارشال شابوشنيكوف"، فستواصل بعد تجديد الإمدادات أداء مهامها خلال الرحلة البحرية الطويلة.

وستستمر زيارة البحارة الروس إلى الهند أكثر من أسبوع. ومن المخطط أن يشاركوا في الأجزاء الساحلية والبحرية من التدريبات، وكذلك في الفعاليات البروتوكولية المعتادة في مثل هذه الحالات.

ويتضمن برنامج استقبال البحارة الروس تنظيم العديد من البرامج الثقافية والرياضية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن زيارة مجموعة السفن الحربية الروسية إلى الهند تعتبر بمثابة خطوة عملية أخرى في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون البحري مع القوات البحرية للدول الأجنبية.

في يوم السبت، بدأت المرحلة البحرية من هذه المناورات التي تشارك فيها عشرات الدول ومن ضمنها روسيا وإيران وبعض الدول الغربية، وستتم خلالها تدريبات للدفاع الجوي ومكافحة الغواصات وسفن السطح. وقالت البحرية الهندية إن التدريبات ستختتم في 27 فبراير.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية