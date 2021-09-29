طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر تدريبات الطراد الصاروخي"فارياغ" والغواصة النووية "أومسك" في المحيط الهادئ.

وخلال التدريبات أطلق الطراد الصاروخي"فارياغ" والغواصة النووية "أومسك" بنجاح صواريخ مجنحة غرانيت" و"فولكان" على سفينة العدو المفترض الواقعة على بعد أكثر من 450 كيلومترًا من موقع الإطلاق، وتمكنت من تدميرها وإغراقها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية