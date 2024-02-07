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زاخاروفا: التدريبات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة

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زاخاروفا: التدريبات البحرية الروسية الصينية الإيرانية لا تمثل تهديدا لأي دولة
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن التدريبات البحرية التي ستجريها روسيا والصين وإيران، لا تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط ولا تشكل تهديدا للدول الأخرى.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "نحن لا نهدف، على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى زعزعة استقرار الوضع، لدينا مهام وخطط محددة مع شركائنا. نحن نعمل على هذه الأجندة دون تهديد أحد".

وفي وقت سابق أعلن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، إن إيران وروسيا والصين ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة في مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا والصين وإيران بدأت مثل هذه التدريبات البحرية المشتركة منذ نهاية عام 2019.

المصدر: RT

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