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إيران تعلن عن مناورات عسكرية بحرية مع روسيا والصين يوم 27 ديسمبر

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إيران تعلن عن مناورات عسكرية بحرية مع روسيا والصين يوم 27 ديسمبر
WANA NEWS AGENCY
وحدات من القوات البحرية الإيرانية خلال استعراض عسكري في مدينة بندر عباس
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أعلن الجيش الإيراني عن انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر الحالي.

وقال قائد البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء: "المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستجري يوم 27 ديسمبر وستقام تحت اسم حزام الأمن البحري في شمال المحيط الهندي".

وسبق أن أعلن خانزادي أن هذه المناورات تم التخطيط لها في أكتوبر الماضي، وتجري حاليا الاستعدادات الضرورية في أساطيل الدول الـ 3 لتنفيذها، معتبرا أنها ستمثل "رسالة للعالم" مفادها أن التعاون العسكرية الأمني بين إيران وروسيا والصين بلغ مستوى عاليا.

وفي 2 أكتوبر الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المناورات العسكرية المرتقبة بين الدول الـ 3 تهدف إلى التدرب على مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق، على أن هذه التدريبات ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، على الرغم من أنها ستجري في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا بالغا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

المصدر: وكالات

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