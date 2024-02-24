سلوتسكي: قادة دول "المليار الذهبي" يدفعون العالم نحو حرب كبرى

انتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي نتائج قمة مجموعة السبع الكبار، قائلا إن زعماء المجموعة يدفعون العالم نحو حرب كبيرة.

وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "لم تقرب قمة مجموعة السبع من حل النزاع الأوكراني، وكانت أشبه بـ"تجمع" أتباع أورويل".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أعلن زعماء دول "المليار الذهبي" دعمهم لـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، بينما هم أنفسهم يتخذون قرارات تدفع الكوكب إلى حرب كبيرة".

واتهم سلوتسكي دول مجموعة السبع باستخدام لغة أحادية الجانب والتهديدات والابتزاز، فضلا عن التستر على جرائم الحرب التي ارتكبتها أوكرانيا ضد المدنيين الروس.

وتابع: "العالم أوسع بكثير من حدود مجموعة السبع، ولا يستطيع "المليار الذهبي" أن يملي على دول الأغلبية العالمية كيف تعيش".

المصدر: RT