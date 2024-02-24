مجموعة السبع: الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يتم تعويض "الضرر" الذي لحق بأوكرانيا

أعلن زعماء دول مجموعة السبع أن الأصول السيادية الروسية ستبقى مجمدة حتى يتم تعويض "الضرر" الذي لحق بأوكرانيا.

وجاء في بيان لممثلي دول مجموعة السبع: "نؤكد أنه وفقا لأنظمتنا القانونية، ستبقى الأصول السيادية الروسية في ولاياتنا القضائية مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".

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وأشار إلى أن الزعماء يرحبون بالخطوات القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لضمان استخدام الأصول المجمدة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلق بالأمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق إن واشنطن تواجه صعوبات في سعيها لمصادرة الأصول الروسية، واضطرت إلى الاعتراف بأن الأمر ليس بهذه البساطة كما قد يبدو.

وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج، وسيتم التعامل مع الغرب كما مع اللصوص.

المصدر: نوفوستي