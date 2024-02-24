السبع الكبار: لن نعترف بنتائج أي انتخابات ستعلن في المناطق الروسية الجديدة

أفادت دول مجموعة السبع الكبار في بيان نشرته اليوم السبت بأنها لن تعترف بنتائج أي انتخابات جرت أو ستجرى في المناطق التي انضمت إلى روسيا الاتحادية حديثا.

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وجاء في البيان الذي نشرته دول المجموعة عبر موقعها الإلكتروني "لن نعترف أبدا بما يسمى الانتخابات التي أجرتها روسيا في الماضي أو المستقبل في الأراضي الأوكرانية التي انضمت إلى تكوين روسيا ولا بنتائجها".

وأضاف البيان: "إن نية روسيا المعلنة لإجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الأوكرانية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا".

وفي ذات السياق أعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية سيجرى في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على قدم المساواة مع باقي مناطق روسيا.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات أن وزارة الدفاع وهيئة الأمن الفدرالي الروسي أتاحتا إجراء الانتخابات في الأراضي الجديدة، وأنه سيتم ضمان سلامة الناخبين أسوة بباقي المناطق الروسية.

وأجريت انتخابات نواب الهيئات التشريعية والبلديات في المناطق الجديدة في 10 سبتمبر الماضي، بموجب تعديلات تشريعية خاصة.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية الـ15 والـ16 والـ17 من مارس 2024 أياما للتصويت في انتخابات الرئاسة الروسية في عموم مناطق البلاد بما فيها الجديدة.

المصدر: نوفوستي