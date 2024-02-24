أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الوضع مع مذكرة بودابست أظهر عدم القدرة على الوفاء بالضمانات الأمنية الأمريكية التي وعدت بها هذه الوثيقة.

وقال دانيلوف في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية: "أتضح أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له".

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وفي الوقت نفسه، لم يقم سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني بتقييم ضمانات لندن.

وصرح نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، بأنه يدعم إمكانية عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا هو "الخيار الوحيد للبقاء".

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ورثت كييف ترسانة نووية كبيرة. ولكن في عام 1994، وقعت أوكرانيا على مذكرة بودابست، والتي نصت على تخليها عن ثالث أكبر مخزون من أسلحة الدمار الشامل في العالم مقابل وعد من الدول الموقعة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بضمان أمنها.

المصدر: نوفوستي