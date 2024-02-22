 
مباشر

رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك يحتفل بمنح بوتين وسام ألكسندر نيفسكي له

أخبار العالم

رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك يحتفل بمنح بوتين وسام ألكسندر نيفسكي له
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x17c

احتفل رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بحصوله على وسام ألكسندر نيفسكي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دوديك على منصة "إكس": "احتفلنا في قازان بحصولي على وسام ألكسندر نيفسكي الذي منحه لي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الطريقة الروسية التقليدية".

إقرأ المزيد
رئيس صرب البوسنة والهرسك يعلن عن لقاءات مع رؤساء روسيا وبيلاروس وتركيا
رئيس صرب البوسنة والهرسك يعلن عن لقاءات مع رؤساء روسيا وبيلاروس وتركيا

وأرفق المنشور بفيديو يظهر فيه أنه وضع الوسام في كأس كحول وشربه، ثم مرره إلى زملائه وفعلوا الأمر ذاته.

وأضاف دوديك أن بوتين وقع مرسوما بمنح دوديك الوسام في يونيو 2023، لكن التسليم تم قبل أول أمس فقط في قازان.

والتقى بوتين الأربعاء الماضي مع رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، الذي وصل إلى قازان لحضور حفل افتتاح دورة "ألعاب المستقبل" الدولية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا