رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك يحتفل بمنح بوتين وسام ألكسندر نيفسكي له

احتفل رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بحصوله على وسام ألكسندر نيفسكي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دوديك على منصة "إكس": "احتفلنا في قازان بحصولي على وسام ألكسندر نيفسكي الذي منحه لي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الطريقة الروسية التقليدية".

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وأرفق المنشور بفيديو يظهر فيه أنه وضع الوسام في كأس كحول وشربه، ثم مرره إلى زملائه وفعلوا الأمر ذاته.

وأضاف دوديك أن بوتين وقع مرسوما بمنح دوديك الوسام في يونيو 2023، لكن التسليم تم قبل أول أمس فقط في قازان.

والتقى بوتين الأربعاء الماضي مع رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، الذي وصل إلى قازان لحضور حفل افتتاح دورة "ألعاب المستقبل" الدولية.

المصدر: نوفوستي