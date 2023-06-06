بوتين يمنح دوديك وسام ألكسندر نيفسكي

أفاد الكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح وسام ألكسندر نيفسكي لرئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك.

وجاء في وثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "لقاء المساهمة الكبيرة في تطوير التعاون بين روسيا الاتحادية والبوسنة والهرسك، وتعزيز الشراكة مع جمهورية صرب البوسنة، تم منح رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، وسام ألكسندر نيفسكي".

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في بداية العام، منح دوديك وسام الجمهورية على القلادة للرئيس بوتين. وفي وقت لاحق، قال السفير الروسي لدى البوسنة والهرسك إيغور كالابوخوف، إن زعيم صرب البوسنة والهرسك سيقدم شخصيا هذا الوسام إلى بوتين في موسكو.

ويشار إلى أن ميلوراد دوديك، كان قد زار موسكو في مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي