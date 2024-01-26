رئيس صرب البوسنة والهرسك يعلن عن لقاءات مع رؤساء روسيا وبيلاروس وتركيا

قال رئيس جمهورية صربسكا (كيان البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، إنه يتوقع عقد اجتماعات في فبراير ومارس مع رؤساء روسيا وبيلاروس وتركيا ورئيس حكومة هنغاريا.

وأشار دوديك إلى أنه يامل في فبراير – مارس، الالتقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتركي رجب طيب أردوغان وكذلك مع رئيس وزراء هنغاريا فيكنور أوربان.

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ويشار إلى أن ميلوراد دوديك، كان قد زار موسكو في مايو الماضي.

وكان الرئيس بوتين، قد منح وسام ألكسندر نيفسكي لرئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك دوديك.

المصدر: نوفوستي