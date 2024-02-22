الخارجية الأرجنتينية لا تستبعد اللقاء بين ميلي وبوتين

لم تستبعد وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو عقد اجتماع بين الرئيسين الأرجنتيني خافيير ميلي والروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في تصريحات دوندينو لوكالة "نوفوستي"، حيث تابعت، ردا على سؤال عما إذا كانت ترى فرصة للقاء الزعيمين: "أعتقد أن ذلك ممكن". وأضافت: "إن الدبلوماسية والكياسة لا تضيعان أبدا، حتى لو كان لدينا وجهات نظر مختلفة".

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وكان السياسي اليميني خافيير ميلي قد فاز، نهاية العام الماضي، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، والذي قال خلال حملته الانتخابية إنه يعتزم التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في السياسة الخارجية، ودعا إلى رفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا. كذلك، فقد تخلت السلطات الجديدة في البلاد عن الانضمام المزمع إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من 1 يناير 2024، إلا أن ميلي قد خفف من بعض مواقفه عقب توليه المنصب.

وكان السفير الروسي لدى بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف قد قال، في مقابلة سابقة مع "نوفوستي"، إن ممثلي الإدارة الرئاسية الأرجنتينية قد أعلنوا، في اتصالات شخصية، عن استعدادهم للتفاعل متبادل المنفعة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي