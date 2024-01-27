كولومبيا تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد تصريحات للرئيس ميلي

استدعت كولومبيا سفيرها من الأرجنتين للتشاور على خلفية تصريحات مسيئة بحق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من قبل نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي.

وجاء في بيان للخارجية الكولومبية بهذا الصدد، يوم الجمعة: "نيابة عن حكومة كولومبيا، يعبر وزير الخارجية عن احتجاجه الحازم على التصريحات غير المسؤولة وعديمة الاحترام لرئيس الجمهورية الأرجنتينية السيد خافيير ميلي بشأن الرئيس غوستافو بيترو".

وأضاف أنه "في هذه الظروف تستدعي حكومة كولومبيا فورا ممثل كولومبيا لدى هذا البلد، السفير كاميلو روميرو، للتشاور".

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وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قد وصف في تصريحات صحفية نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "قاتل شيوعي" واتهمه بأنه "يغرق كولومبيا".

وقالت الخارجية الكولومبية إن "هذا التصريح يسيء إلى كرامة أول رئيس انتخب بطريقة ديمقراطية وشرعية. وتعتبر تصريحات الرئيس ميلي تجاهلا وإساءة إلى أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون التي تجمع تاريخيا بين كولومبيا والأرجنتين والتي تم تعزيزها في غضون قرنين".

يذكر أن غوستافو بيترو كان في وقت سابق عضوا في حركة "M-19" اليسارية المتطرفة المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة الكولومبية على مدار نحو 16 عاما، وكانت في حينها ثاني أكبر جماعة متمردة في كولومبيا بعد "الوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

وأصبح غوستافو بيترو أول رئيس كولومبي يمثل قوى اليسار إثر فوزه في انتخابات عام 2022.

أما الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي المحسوب على التيار اليميني التحرري (الليبرتاري)، فهو معروف بمواقفه المتشددة المعادية لقوى اليسار.

المصدر: RT