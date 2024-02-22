وزير دفاع بيلاروس: الغرب يعد العدة لعمل عسكري ضد جمهوريتنا

قال وزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية إن الغرب ينفذ مجموعة من التدابير بما في ذلك عمليات استطلاع، لتحضير عمل عسكري ضد بيلاروس.

وأضاف الوزير: "نحن نرى اليوم مجموعة من الإجراءات المسبقة التي تتخذها أوروبا الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، للتحضير لعمل عسكري. ونحن نفهم ضد من ستوجه هذه الأعمال العسكرية".

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وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى نشاطات القوات البرية لدول الناتو قرب الحدود، يتم كذلك تسجيل محاولات استطلاع جوي لأراضي بيلاروس.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي: "بالإضافة إلى العنصر البري، نرى تزايد نشاط الاستطلاع المستمر ضد جمهورية بيلاروس، بجميع أشكاله: الهندسة اللاسلكية، والطائرات: تنفذ الطائرات المأهولة وغير المأهولة - من 5 إلى 9 طلعات جوية يوميا قرب الحدود... ويتم الاستطلاع من الفضاء، ونرى أيضا كيف يظهرون الاهتمام النشيط بمعسكراتنا وقواعدنا العسكرية".

المصدر: نوفوستي