وزير دفاع بيلاروس: أوكرانيا تحشد مئة ألف عسكري على حدودنا وسنرد بحزم على انتهاك حدودنا الجوية

قال فيكتور خرينين وزير الدفاع البيلاروسي، إن قوات الدفاع الجوي في بلاده ستتصدى وتسقط الطائرات الأجنبية إذا انتهكت حرمة المجال الجوي للجمهورية.

وأضاف الوزير، خلال تعليقه على زيادة عدد طائرات الناتو الحربية بالقرب من حدود بلاده: "إذا انفلتت مكابح عقولهم، وانتهكت طائراتهم مجالنا الجوي، فلن نقف بالطبع متفرجين وسنقوم بإسقاطها".

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وأشار الوزير خرينين إلى أنه منذ أغسطس 2023 وحده، حدثت ستة انتهاكات للمجال الجوي البيلاروسي.

وأكد الوزير: "نحن نبدي رد الفعل على كافة الانتهاكات. وعند الضرورة، يتم إرسال طائراتنا المقاتلة، ورفع تأهب القوات الصاروخية المضادة للطائرات إلى مستوى الاستعداد المناسب".

وشدد الوزير على أن أوكرانيا، ركزت قوة ضاربة قوامها 112-114 ألف عسكري على الحدود مع بيلاروس.

وقال: "تضم المجموعة العسكرية الأوكرانية المنتشرة على حدودنا اليوم، حوالي 112-114 ألف عسكري. ومن بينهم، يشارك ما يزيد قليلا عن 17 ألف عنصر، في الحماية المباشرة للحدود الأوكرانية البيلاروسية".

ونوه الوزير بأن هذا الوضع، لا يتطلب نشر قوات عسكرية إضافية بيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: وكالات