بولندا تحذر حركة الملاحة الجوية من خطر محتمل  

أصدرت بولندا تحذيرا ملاحيا لطياري الطائرات المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا بشأن وجود "تهديد محتمل في منطقة الحدود الشرقية".

صدر إعلان من القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، جاء فيه: نوصي الطائرات في المنطقة غير الخاضعة للرقابة من الفئة "G" ضمن مناطق خدمة معلومات الطيران التي تنشرها وكالة الملاحة الجوية البولندية، نوصيهم بالحفاظ على إعدادات الاتصال جو- أرض على قنوات الاتصال المناسبة مع وحدات الخدمة.

هذا التحذير غير متوقع لأن المناطق الحدودية المشتركة بين بيلاروس وبولندا وأوكرانيا تقليديا هادئة، ولا تحدث فيها مواجهات مسلحة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي، كما أن الحدود البيلاروسية البولندية بالرغم من العلاقة المتوترة بين البلدين لا تشهد مواجهات مسلحة.

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المصدر: تاس