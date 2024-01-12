الأمن الروسي يعتقل مواطنا بتهمة التعاون مع الاستخبارات البولندية

أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال أحد المواطنين الروس في مقاطعة بينزا، بسبب اتصالاته مع أجهزة الاستخبارات البولندية.

وقال المصدر: "تمكنت المخابرات من كشف تواصل أحد المواطنين الروس مع ممثل أجهزة استخبارات دولة أجنبية. والمعتقل هو أحد الموظفين في شركة تخضع لنظام أمني مشدد في مقاطعة بينزا".

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وتؤكد معطيات التحقيق على أن الموظف المذكور قام بنفسه بالاتصال ومن ثم بالتعاون مع أحد عناصر الاستخبارات البولندية. ومقابل نقل معلومات حول عمل الشركة، طلب المواطن الروسي مساعدته في السفر إلى الخارج والإقامة هناك.

وقام عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بتوثيق النشاط غير القانوني للموظف بما في ذلك جمع معلومات "حول حجم إنتاج الشركة في إطار طلبية الدولة".

ووفقا لمواد التحقيق، خطط المعتقل لتسليم الجانب البولندي معلومات عن حجم الإنتاج في الشركة التي يعمل فيها ومكان تواجدها الدقيق، ومواقع ورش العمل، والمحطات الفرعية الكهربائية، وذلك بقصد جعلها أهدافا سهلة لأية هجمات محتملة.

وذكر المعتقل أنه رغب في توفير الأمن والسلامة لنفسه، ولذلك اعتزم نقل المعلومات المذكورة من أراضي كازاخستان، وكان ينوي تجنيد موظفين آخرين في المصنع من الذين لديهم إمكانية الوصول إلى "الأسرار العسكرية وأسرار الدولة".

وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن المذكور، بتهمة التعاون السري مع دولة أجنبية.

المصدر: نوفوستي