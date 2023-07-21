هل تتورط بولندا بصدام مع روسيا رغم تحذيرها من عواقب مهاجمة بيلاروس؟

وسط تزايد التهديدات تجاه بيلاروس، يأتي الإنذار الروسي لبولندا وليتوانيا والغرب على لسان الرئيس فلاديمير بوتين الذي يحذر من مغبة العدوان على بيلاروس،

معتبرًا ذلك عدوانًا على روسيا، ومؤكداً أن موسكو سترد عليه بكل الوسائل المتوفرة لديها.

وفيما تنقل بولندا تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها، يحذر بوتين من مساعي وارسو لحشد تحالف تحت مظلة الناتو والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.

فما حجم الخطر الغربي القادم تجاه بيلاروس؟ وكيف سترد روسيا على أي عدوان غربي على مينسك؟

Your browser does not support audio tag.