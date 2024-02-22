الصين تدين زيارة الوفد الأمريكي: نعارض بحزم تدخل واشنطن في شؤون تايوان

نددت الصين بزيارة وفد أمريكي إلى تايوان ووصفتها بأنها تدخل بشؤون البلاد وذلك بعد وصول رئيس اللجنة المعنية بالصين بمجلس النواب إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع مشرعين آخرين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إن "الصين تعارض دائما بحزم أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وسلطات تايوان، وتعارض بحزم تدخل الولايات المتحدة في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة".

ويترأس مايك غالاغر الوفد المكون من 5 أعضاء والتقى الخميس مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين ونائب الرئيس لاي تشينغ تي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وسيتولى منصبه في مايو.

وقالت ماو "إننا نحث الولايات المتحدة على الاعتراف بالتعقيد الشديد والحساسية التي تتسم بها قضية تايوان"، ونحث الولايات المتحدة أيضا على الالتزام "بمبدأ صين واحدة" ووقف التبادلات الرسمية مع تايوان.

يذكر أن زيارات أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان تؤدي دائما إلى التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتنظر إلى زيارات الوفود الأمريكية للجزيرة بمثابة الدعم للتوجهات الانفصالية في تايوان وانتهاك لمبدأ "الصين الواحدة".

المصدر: أ ف ب + RT