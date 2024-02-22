وفد أمريكي برئاسة عضو في الكونغرس يصل إلى تايوان

وصل وفد أمريكي برئاسة العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك غالاهير إلى تايوان.

وقال غالاهير في بيان نشره مكتبه، يوم الأربعاء: "يسرنا أن نكون في تايبيه لإظهار دعمنا للأصدقاء التايوانيين".

وأكد النائب أن "الولايات المتحدة تدعم تايوان. ومن خلال تعزيز العلاقات بين زعمائنا واقتصادينا نحن نعزز السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان".

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وجدير بالذكر أن مايك غالاهير يترأس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي بقيادة تايوان ويبحث العلاقات بين واشنطن وتايبيه.

يذكر أن زيارات أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان تؤدي دائما إلى التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتنظر إلى زيارات الوفود الأمريكية للجزيرة بمثابة الدعم للتوجهات الانفصالية في تايوان وانتهاك لمبدأ "الصين الواحدة".

المصدر: وكالات