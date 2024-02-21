مدفيديف: عملية تحرير أفدييفكا كانت مهمة صعبة نجحت القوات الروسية في التعامل معها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن عملية تحرير أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت مهمة صعبة، لكن القوات الروسية تعاملت معها بنجاح.

وأوضح مدفيديف في مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، أن "المنطقة (مدينة أفدييفكا) كانت محصنة، وتحصيناتها لم يتم إنشاؤها في عام أو عامين، مضيفا أن التحصينات والدفاعات كانت قوية للغاية وهذا ما جعل من الممكن (للقوات الأوكرانية) الاحتفاظ بهذه المدينة".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين في 20 فبراير مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، "تم إجراء تحليل لما حدث" في أفدييفكا.

واعتبر مدفيدف أن تحرير أفدييفكا "نجاح كبير للقوات المسلحة الروسية، وأن كل من شارك في هذه العملية هم أبطال".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ يوم 17 فبراير الجاري، الرئيس فلاديمير بوتين بأن القوات الروسية بسطت سيطرتها بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد فرار جماعي لقوات كييف.

المصدر: تاس