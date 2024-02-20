بولتون: إن فاز ترامب بالانتخابات فإن الاحتفالات ستعمّ الكرملين

هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس السابق دونالد ترامب، محذرا من أن الحكومة الروسية ستحتفل بإعادة انتخاب ترامب رئيسا لأنه "هدف سهل".

وقال بولتون في مقابلة على قناة MSNBC: "إذا تم انتخاب ترامب، ستكون هناك احتفالات في الكرملين. ليس هناك شك في ذلك لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد أن ترامب هدف سهل".

وعن تصريح بوتين بأن بايدن سيكون رئيسا "أكثر قابلية للتنبؤ بخطواته" وهو الذي يفضله للفوز في الانتخابات، قال بولتون إن بوتين "تفوق على نفسه في التضليل".

واعتبر أن ترامب "يخدم مصالح بوتين فحسب"، منتقدا إياه على رفضه ربط وفاة أليكسي نافالني ببوتين.

وقال: "لا سمح الله أن يقول (ترامب) أي شيء ينتقد فلاديمير بوتين. انظر، الحوادث لا تحدث في هذا النوع من معسكرات الاعتقال الروسية".

وفي إشارة إلى قمة هلسنكي بفنلندا عام 2018 بين ترامب وبوتين، قال بولتون إنه من الجيد أن يهيمن بوتين على المحادثة الفردية بينهما، "كلما قل الوقت الذي يقول فيه ترامب أي شيء فعليا لفلاديمير بوتين، كان هذا أمرا جيدا".

المصدر: The Hill