صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف بأن العملية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي في شهر سبتمبر العام الحالي، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة.

وقال علاء الدينوف للصحفيين اليوم الاثنين، إن كثافة قصف مواقع المقاتلين الروس من قبل القوات الأوكرانية قد انخفضت بالفعل بنسبة "أكثر من 50%"، مشيرا إلى أن ذلك، يدل على "أنهم يفتقرون إلى الذخيرة".

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وأضاف: "أعتقد أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي في سبتمبر من هذا العام على أبعد تقدير.. بحلول الانتخابات الأمريكية، ستجف المساعدات المقدمة لأوكرانيا..".

بالإضافة إلى ذلك، أشار علاء الدينوف إلى أن الجيش الأوكراني ككل تكبد خلال العامين الماضيين خسائر فادحة في القوة والمعدات.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن ثقته بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في عام 2024، مشيرا إلى أن توقيع كييف على استسلامها سيكون بعد سيطرة روسيا على عدد من المدن.

وقال قديروف: "أنا واثق من أن الأخبار الجيدة والنصر ينتظرنا جميعا في عام 2024، نحن على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدره قائدنا الأعلى فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

وتستمر روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 فبراير عام 2024، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: "نوفوستي"+RT