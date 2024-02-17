قام وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، اليوم الجمعة، بتدخين سيجار أثناء بث مباشر لبرنامج إخباري أوكراني.

وسحب وزير الخارجية الأوكراني سيجارة أثناء بث مباشر من ميونيخ، وهو يجيب على سؤال حول الاجتماعات المقبلة للوفد الأوكراني، بعد اعتقاده أن البث انقطع.

وتأتي هفوة الوزير الأوكراني على خلفية إعلان انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا.

Глава МИД Украины Кулеба закурил в прямом эфире, не реагируя на ведущих. pic.twitter.com/oPbug94mgx — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 17, 2024

وانتقد الأوكرانيون قائد الجيش ألكسندر سيرسكي بعد إعلانه أمس الجمعة سحب قواته من مدينة أفدييفكا شمالي دونيتسك تفاديا لحصار القوات الروسية لها، منددين بتأخر هذا الانسحاب بعد خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري من لواء الهجوم الأوكراني الثالث، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه عند الانسحاب من المواقع، أُمروا بترك الجرحى، وكان الطريق المؤدي إلى المدينة مليئا بجثث الجنود الأوكرانيين.

هذا وقد أعلنت مسؤولة كبيرة في البنتاغون أن واشنطن ترى أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الذخيرة، وتعتقد أن الوضع بمدينة أفدييفكا ينذر بهزائم جديدة لا مفر منها دون المساعدات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي