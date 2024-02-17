فرار متأخر.. قائد قوات كييف يتعرض لانتقادات لاذعة بعد سحب جيشه من أفدييفكا

انتقد الأوكرانيون قائد الجيش ألكسندر سيرسكي بعد إعلانه سحب قواته من مدينة أفدييفكا شمالي دونيتسك تفاديا لحصار القوات الروسية لها، منددين بتأخر هذا الانسحاب بعد خسائر فادحة.

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وكتب المستخدم Elfling: "اركضوا، اركضوا، اركضوا".

وأضاف Truth Always win: "لقد تأخرت في الانسحاب يا أحمق".

وسخر Ryan قائلا: "ما الذي حدث؟ كنت أعتقد أنكم تواصلون القضاء على القوات الروسية وتدميرها".

وسأل Sovereign: "هل هذا يعني أن الرئيس لم يسمح قبل ذلك بانسحاب القوات من أفدييفكا؟".

وتابعت Inna: "يا أحمق".

وأفادت وكالة "أونيان" نقلا عن قائد قوات "تافريا" الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي بأن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا.

وفي وقت سابق أعلن سيرسكي أنه قرر سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد لا يزال مفتوحا.

المصدر: نوفوستي