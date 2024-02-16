البنتاغون: الوضع في أفدييفكا ينذر بهزائم جديدة ستتكبدها قوات كييف

أعلنت مسؤولة كبيرة في البنتاغون أن واشنطن ترى أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الذخيرة، وتعتقد أن الوضع بمدينة أفدييفكا ينذر بهزائم جديدة لا مفر منها دون المساعدات الأمريكية.

وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وحلفائها يدركون أنه بدون مبلغ الـ60 مليار دولار الذي لا يستطيع الكونغرس تخصيصه، لن يكون لدى الأوكرانيين أي فرصة لمواجهة الجيش الروسي.

وأضافت "نرى أن الإمدادات الحيوية لدى الأوكرانيين تنفد، وخاصة الذخيرة. ونرى في هذا نذيرا لما سيحدث إذا لم نحصل على تمويل إضافي... ستنفد الذخيرة في العديد من النقاط الأخرى على خط المواجهة".

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وأوضحت أن "المخاطر كبيرة بشكل لا يصدق. إنهم (حلفاء الولايات المتحدة) يعرفون أنه بدون هذا التمويل، لن يكون لدى أوكرانيا أي فرصة للوقوف ضد هذه القوة العسكرية الروسية المتفوقة".

وتقوم القوات الروسية بتكثيف هجومها على أفدييفكا، الضاحية الشمالية لدونيتسك، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة.

هذا وقد اعترف ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "تافريا" ديمتري ليخوفوي، الأربعاء الماضي، بأن القوات الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها ستفقد قريبا خط الإمداد الرئيسي لقواتها بالقرب من أفدييفكا، الوضع الذي اعترفت به قيادة القوات الأوكرانية سابقا ووصفته بأنه "صعب للغاية".

المصدر: نوفوستي