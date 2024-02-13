القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بعجزها عن السيطرة على أفدييفكا

اعترف رئيس العلاقات العامة في اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية إيفان سيكاتش بعجز القوات المسلحة الأوكرانية عن الاحتفاظ بمدينة أفدييفكا.

جاء ذلك في تصريحات سيكاتش لصحيفة "سترانا"، حيث اعترف بسحب بعض الأفراد العسكريين في حامية المدينة من خط المواجهة للراحة والتناوب وهو الأول من نوعه منذ عامين، وتابع: "ليس لدينا حاليا القدرات الكافية لإنجاز مهمة الحفاظ على أفدييفكا".

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وبحسبه، فإن التعزيزات قد وصلت بالفعل، لكنه رفض الإفصاح عن نوع الوحدة. وأفادت "سترانا" بأن هذا الوضع ليس فقط في أفدييفكا، وإنما تظهر مشكلات التناوب في كل مكان.

وكانت مجلة "فوربس" قد ذكرت يوم أمس 12 فبراير أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لاستخدام أحد أفضل الألوية للحفظ على خط المواجهة في أفدييفكا، فيما تعتقد "فوربس" أن استبدال فاليري زالوجني بألكسندر سيرسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يشير إلى نية رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي القتال من أجل المدينة "حتى ولو كان بتكلفة باهظة"، حيث يتمتع سيرسكي، بعكس زالوجني، بسمعة القائد المستعد لتحمل خسائر فادحة في المعارك.

وفي 2 فبراير، أبلغ زالوجني، الذي كان حينها يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، زيلينسكي عن الوضع الصعب بالقرب من أفدييفكا، والتي حولتها القوات الأوكرانية، خلال الصراع في دونباس، إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية. وفي نهاية ديسمبر 2023، قال زالوجني إن القوات المسلحة الأوكرانية يمكنها مغادرة هذه المدينة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

المصدر: تاس